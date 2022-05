Avec l’arrivée sur le marché de nouvelles matières premières venues de l’agroalimentaire, les nez cultivent des notes gourmandes inattendues, aussi vertes et goûteuses que les légumes d’un potager.

Il y a la verdure crue du petit pois, la minéralité terreuse de la betterave, le côté fruité-acidulé des feuilles de tomate… Ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas ici de la dernière salade en vogue chez les «foodistas», mais bien des ingrédients qui composent les cinq nouveaux parfums de L’Artisan Parfumeur!

«L’idée était de retranscrire de manière quasi impressionniste l’odeur, mais surtout la texture et le goût de chaque légume», insiste Quentin Bisch qui a réalisé Iris de Gris, Cédrat Céruse, Vétiver Ecarlate et Musc Amarante. «Pour le fenouil, par exemple, je voulais que l’on retrouve cette sensation de fraîcheur acidulée, de saturation anisée et de croquant que l’on a en bouche.