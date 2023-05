Marché du travail – Ces offres d’emploi qui favorisent les jeunes Rechercher du travail peut s’avérer ardu. Les annonces pleuvent, mais la génération X et les baby-boomers, inquiets, perçoivent un favoritisme latent dans les annonces au bénéfice des jeunes professionnels. Tiffany Terreaux

Les jeunes ont l’impression d’être à peine entrés sur le marché du travail qu’on leur demande déjà X années d’expérience et les plus âgés semblent dépassés par les compétences technologiques requises. GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/GUERINI

C’est un fait. À partir d’un certain âge, l’expérience pèse moins que le salaire dans le choix des recruteurs. Même si la pénurie de talents et l’évolution démographique poussent à puiser dans le réservoir des plus de 50 ans, des offres d’emploi écartent de facto ceux-ci plus ou moins subtilement. Dans le viseur, un usage de la langue et des tournures de phrases à même de favoriser les plus jeunes.