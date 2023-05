Loin de moi l’idée de crier au scandale. Je suis moi-même parent et je connais cette ambivalence: je ressens aussi le besoin de savoir que mon enfant est en sécurité, tout en voulant qu’il gagne en autonomie. Ces outils technologiques sécurisent les parents, dans un monde où le climat est de plus en plus anxiogène.

Ces technologies peuvent-elles perturber le développement de l’enfant?

À partir d’un certain âge, l’enfant apprend à interagir et à vivre des moments sans ses parents. Cela commence avec la maman de jour ou la crèche, puis continue avec l’école. Petit à petit, se met en place un processus de séparation. Mais si les parents sont en contact permanent avec lui, alors il y a une omniprésence de ce lien, qui entrave ce processus. Il n’y a pas que les montres connectées: certaines crèches installent, par exemple, des caméras pour que le parent puisse voir son enfant jouer pendant la journée… Or, en grandissant, l’enfant doit apprendre que ses parents ne sont pas à disposition et que, parfois, il devra se débrouiller avec d’autres ressources et se sécuriser autrement, avec l’aide d’autres adultes notamment. Quant aux parents, ils doivent apprendre à faire confiance à leur enfant, mais aussi aux autres adultes (professeurs, éducateurs…) pour prendre soin de leur petit. C’est ce qui fait que nous sommes une société!