Sous le sapin – Beaux livres – Ces paravents qui voilent et dévoilent Idées de cadeaux: un coffret d’art dédié aux écrans japonais, peints dès le VIIIe siècle par les plus grands maîtres, et d’autres beaux ouvrages thématiques. Pascale Zimmermann Corpataux

École Tosa. Paravent datant de la première moitié du XVII e siècle du «Dit du Genji», épisodes «Suma» et «Les Jouvencelles du pont». Musée Suntory-Tokyo/Citadelles & Mazenod

Le paravent ne fait plus partie de nos intérieurs occidentaux, et c’est bien dommage. Voilà la conclusion qui s’impose lorsqu’on feuillette «Paravents japonais. Par la brèche des nuages», un splendide ouvrage sous coffret édité par Citadelles & Mazenod.

Chaque page y est double, ourlée d’une marge d’or, ce qui reproduit la pliure de l’écran et fait comprendre au lecteur l’infinité des jeux artistiques et narratifs que cette césure offre à l’artiste.

Le coffret qui renferme le livre cousu par une reliure japonaise faite d’un lacet doré est déjà en soi un cadeau, avec des rabats en carton dur aimantés à la jointure et des fermetures faites de bâtonnets qui se glissent dans des ganses de satin noir.

Les byôbu (paravents) agrémentent depuis plus de mille ans les maisons japonaises, de l’époque de Nara (VIIIe siècle) à nos jours. Au début, ils étaient réservés aux célébrations dans les demeures impériales et aux cérémonies dans les temples bouddhistes, mais ils se sont rapidement démocratisés, décorant et délimitant les espaces intérieurs des habitations de l’aristocratie nippone.

Constitués de panneaux de bois revêtus de papier qui s’ouvrent et se ferment, ils permettent aux artistes qui les décorent des séquences narratives qu’ils organisent à leur guise, ménageant des surprises au spectateur. Tous les grands maîtres de la peinture japonaise s’y sont adonnés, attirés par l’espace ménagé par le paravent à l’agencement des formes, des couleurs et des matières.



Des motifs de prédilection reviennent fréquemment sur les byôbu: la nature et ses saisons, certains épisodes des classiques de la littérature japonaise, comme «Le Dit du Genji», ou des événements historiques célèbres –guerres et batailles entre clans.

Il existe aussi des thèmes réservés aux paravents: «À qui sont ces manches?» ou encore «Les paravents ornés d’éventails jetés dans la rivière». La disposition sophistiquée des scènes est un hommage à l’érudition des commanditaires de l’œuvre. Si les profanes se contentent de s’extasier sur la beauté de la pièce, les initiés en saisissent toutes les subtilités.

Au-delà des illustrations qui font rêver, l’ouvrage consacre une approche novatrice du paravent japonais. Anne-Marie Christin, fondatrice du Centre d’étude de l’écriture et de l’image, a travaillé jusqu’à son décès prématuré sur une approche culturelle de «l’espace oblique», l’opposant à la figure européenne du «trompe-l’œil».

Pour faire simple, le paravent, dont la vocation est d’être utilisé debout et un peu plié, dessine un espace à trois dimensions. De plus, précisent les auteurs Claire-Akiko Brisset, professeure en études japonaises à l’Université de Genève, et Torahiko Terada, professeur à l’Université de Tokyo, qui ont achevé le travail scientifique d’Anne-Marie Christin, «le paravent est dédoublé, les deux éléments de la paire étant matériellement disjoints.

Anticipé par le peintre, le principe du pli et du discontinu permet au spectateur de voir surgir différentes images selon la position qu’il occupe face au support, et de jouer à l’infini sur le caché/montré – ou plutôt le «caché/révélé» – de cette forme expressive.» On ne s’en lasse pas.

SOUS LE SAPIN – d’autres beaux livres d’art à s’offrir

Jean-Charles de Castlebajac, le Sex Pistols de la mode

«Peuple de demain», une expo à visiter à Paris au Centre Pompidou. POSCA / DR

Le griffeur de mode Castelbajac ne se résume pas à de flamboyantes couleurs primaires jetées sur la haute couture comme un voyou qui taguerait tout concept d’urbanité. Le voir jusqu’en mai 2022 fédérer «Le peuple de demain» au Centre Pompidou, à Paris, dans une expo pour enfants qui dynamise l’imagination.

Traquer les totems du renouveau, se réinventer… le Parisien s’y emploie depuis ses premiers rodéos avec les Sex Pistols dans les années 1960. L’artiste exhume les dessins d’une vie. Gouache, craie, etc., torpillent des arcs-en-ciel trempés de dadaïsme punk et pop. Soufflant!

Un livre qui montre le couturier sous l’angle de l’artiste pur. DR

«Clowns», les bouffons à travers les âges

Historien de terrain, Pascal Jacob s’autorise à fureter dans les coulisses du cirque à l’instinct, privilégiant la fantaisie à la chronologie fastidieuse. DR

Dans ce monde troublé, les bouffons règnent pour le meilleur et pour le pire. Historien des arts circassiens et éminent défenseur de la cause, Pascal Jacob trace la généalogie du clown, de ses origines élisabéthaines à l’épanouissement au XVIIIe siècle et l’âge d’or (1874-1968), concluant sur un rapide état des lieux contemporains.

Pascal Jacob, expert des arts circassiens. DR/ BNF

«Pitre, grotesque, fou, paillasse…, note-t-il, les repères constituent les bornes symboliques d’une histoire sans fin.» Ainsi sous l’histrion ou l’arlequin bat le même cœur rebelle, qui donne aussi le rythme cardiaque ponctuel des sociétés. L’ouvrage a le mérite de fureter large mais futé.

Baudelaire, une dernière célébration

S’il n’a jamais été question de Panthéon, le bicentenaire de la naissance de Baudelaire a été célébré, et de courtoise façon pour un auteur censuré, avec… une pile de rééditions. Et s’il ne fallait retenir que deux titres de cette avalanche, avouons que s’en détachent les amours punk de Charles et Jeanne Duval. Vues dans la prodigieuse BD de Yslaire, «Mademoiselle Baudelaire» vibre dans un flux d’encres noires et sauvages. Etudiées par Jean Teulé, dans «Crénom, Baudelaire!», cette passion empoisonnée par la syphilis s’abandonne à l’humour le pus caustique.

Pour le bicentenaire de la naissance du poète, Yslaire a produit un sublime «Mademoiselle Baudelaire» aux éditions Dupuis. DR

Pour aller plus loin encore, il y a autant de jabots amidonnés à froisser (et de muses à ébranler) dans le portrait de Stéphane Guégan. «L’art contre l’ennui» enregistre la déflagration d’une époque entrée dans la turbulence de la modernité. Et dans cette optique, rassemble des documents iconographiques rares qui donne à ce choc culturel une dimension savoureuse.

«L’art contre l’ennui», une somme qui se singularise par une iconographie rare. DR

L’élégance masculine, décryptage

Bryan Ferry, le dandy britannique à l’élégance chevillée au corps. DR

Loin des ayatollahs du rince-doigts, ce manuel inventorie une discipline trop capricieuse pour se cantonner à des règles. Prenez Bryan Ferry en couverture. À quoi ça tient, l’élégance? Aux deux doigts serrés sur une cigarette, à l’autre main en poche qui froisse le lin du pantalon? Là sans doute, entre l’aine et la hanche, s’inscrit «ce laconisme imperturbable», matière première des mâles classieux.

Quinze penderies sont ainsi étudiées, de Marcel Proust ou Cary Grant. Roger Federer avoue avoir adopté le truc que lui a donné Anna Wintour, papesse de la mode: «Il faut porter l’habit, ne pas se laisser porter par lui.» Même en short, sur lui, ça fonctionne.

«Apparitions», S.O.S. Fantômes dans les archives de la France hantée

Les photographies dans «Apparitions», extraites des archives judiciaires ou scientifiques, accréditent l’existence de zones échappant à la logique cartésienne. DR

Comme Conan Doyle (1859-1930), père d’un Sherlock Holmes à la logique ancrée qui pourtant, ne cachait pas sa fascination pour les fantômes, le philosophe Philippe Baudouin veut prendre en compte l’inexplicable. Mais ce fan de «La maison des damnés» ou d’«X-Files», comme de l’historien d’art Walter Benjamin, ce défricheur garde avant tout un esprit cartésien.

Fouillant les archives judiciaires et scientifiques, le chercheur revient sur douze cas où la photographie chemine avec le surnaturel, de Marie Curie à Bernadette Soubirous. La modernité, dit-il, a éradiqué un peu vite ces zones échappant à la logique.

Guide encyclopédique de la danse

On ne trouvera pas meilleur guide que celui de Philippe Noisette, récemment mis à jour. DR

Comment s’y retrouver entre minimalisme et butô, danse contact, danse-théâtre et danse urbaine? Comment décoder les multiples facettes de la chorégraphie d’aujourd’hui? Comment «entrer» dans cette forme de spectacle parfois fascinante, souvent déroutante? On ne trouvera pas meilleur guide que celui de Philippe Noisette, récemment mis à jour. Non seulement il parvient à brosser un très large panorama du dernier demi-siècle, mais il offre d’indispensables clés de compréhension. Le journaliste parisien se garde de toute approche critique. Faisant le grand écart, il donne à aimer aussi bien Dada Masilo que Crystal Pite, Sidi Larbi Cherkaoui qu’Alexander Ekman, les «réalités virtuelles» de Nicole Seiler et Gilles Jobin que le «Boléro» de Béjart. Quasiment encyclopédique, ce «guide» n’oublier ien, ni la transversalité ni les danses du monde, à commencer par l’Asie et l’Afrique, ni même internet devenu «la plus grande bibliothèque de danse à portée de clic». Magnifique illustration due au photographe Laurent Philippe.

