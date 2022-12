Primer la recherche scientifique – Ces projets pourraient éviter bien des soucis cardiovasculaires La Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires récompense pour la première fois des travaux de prévention prometteurs. Zoom sur quatre d’entre eux. Romaric Haddou

Le projet qui a reçu la mention spéciale du jury vise à comparer les bienfaits d’une balade en forêt et en ville sur des paramètres psychologiques et cardiovasculaires. GETTY IMAGES/EYEEM

Combien de problèmes cardiovasculaires pourraient être évités si la prévention bénéficiait de moyens suffisants? Pas mal, a priori. «En 2020, en Suisse, les dépenses de santé étaient supérieures à 800 francs par mois et par personne. Sur ce montant, à peine 30 francs vont à la prévention», souligne la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires (LVCV). Sauf que ces maladies sont les plus coûteuses (13 milliards de francs par an) et constituent toujours la première cause de mortalité en Suisse.