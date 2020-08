Le quartier Grangette Praz-Séchaud (1970-1977) dit «La Casbah», imaginé par Atelier des Architectes Associés.

Ici , la forme de chaque bâtiment est intimement liée à l’ensemble dont ils font partie. Le rapport d’experts le décrit ainsi: « Ce quartier témoigne de l’influence des études anglaises de l’époque sur l’adaptabilité des espaces domestiques et du retour d’un intérêt pour les structures traditionnelles et vernaculaires. Sa forme découpée et travaillée découle de la critique de la monotonie et de la répéti ti vité des ensembles des décennies précédentes, ainsi que d’une nouvelle attention portée sur la diversité des modes de vie. »

Odile Meylan