Rassemblement – Ces Russes qui savent eux aussi le prix de la guerre, d’hier et d’aujourd’hui La propagande de Poutine a été dénoncée devant le Palais des Nations, à la veille du défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Thierry Mertenat

Genève, le 8 mai 2022. Manifestation sur la place des Nations contre la guerre en Ukraine et les commémorations en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Photo Pierre Albouy/Tribune de Genève Pierre Albouy

Les plus pessimistes craignaient que la place des Nations vive ce week-end au rythme des rassemblements commémoratifs et des contre-manifestations, sur fond de guerre en Ukraine. Le soleil a été le même pour tous samedi et dimanche, manière de rappeler que Genève est d’abord une ville de paix.