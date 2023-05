Le milliardaire Ernesto Bertarelli l'utilise, tout comme l'héritière de Roche Gigi Oeri ou le patron de Swatch Nick Hayek: le jet privé, le moyen le plus exclusif pour se rendre d’un point A à un point B – et de loin aussi le plus polluant. Les jets privés sont extrêmement nocifs pour le climat. En seulement trois heures de vol, ils rejettent entre trois et quinze tonnes de CO 2 dans l'atmosphère. Quinze tonnes, c’est un peu plus que les émissions totales d'un Suisse moyen sur une année entière.