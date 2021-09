Le 50e Art Basel ouvre vendredi – Ces très chers Suisses Si la Suisse est l’hôte de la plus grande foire d’art contemporain du monde, elle est aussi devenue un acteur majeur de la discipline. La preuve en 10 œuvres qui ont battu des records de vente. Florence Millioud-Henriques

La plus grande foire du monde ouvre du 24 au 26 septembre au public. Art Basel

On peut tout dire! Que l’idée de parler des artistes contemporains suisses les plus chers du moment est biaisée, réductrice ou bêtement chauvine. Parce qu’on ne regarde pas – ou plus – le travail d’un artiste à sa nationalité. D’autant plus qu’ici, contrairement à l’Italie de la Renaissance, à l’Angleterre victorienne, à la France de l’Académie, la notion rassembleuse d’une école suisse de peinture n’a jamais réellement existé.

On peut aussi dire que cette approche vénale des artistes brille par sa vacuité. Le prix d’une œuvre n’a jamais été un critère qualitatif! Mais l’art est aussi un marché. Et la plus grande foire du monde, Art Basel, ouvre ses portes cette semaine – envers et contre tout, et surtout en l’absence redoutée des Américains et des Asiatiques (lire encadré). On ne se gêne pas d’y parler gros sous dans un contexte où de plus en plus de Suisses comptent, hissant des ambitions avec force et diversité sans se détourner d’un langage plastique exigeant. Parler prix, c’est donc aussi reconnaître sa force de frappe internationale à la Suisse de l’art, hier comme aujourd’hui.