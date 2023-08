Ces Vaudois font le show – Autant frère et sœur que stars de la comédie musicale Aude et Vincent Gilliéron excellent dans leur discipline. Et cartonnent à Paris: lui, primé; elle, bientôt à l’affiche de «Mamma mia». Rencontre. Stéphanie Arboit

Aude et Vincent Gilliéron, ici sur le canapé hérité de leur grand-mère paternelle, Edwige, «où tout le monde a fait des siestes pendant les fêtes familiales». Odile Meylan

«On ne choisit pas sa famille», chantait Maxime Le Forestier. À surprendre leurs œillades énamourées ou à les voir se rapprocher au plus près l’un de l’autre lorsqu’ils parlent, il semble que Vincent et Aude Gilliéron lui donnent tort. Ces deux-là paraissent connectés bien davantage que ne le sont habituellement les frères et sœurs. Ils se disent d’ailleurs «un peu jumeaux», alors qu’ils ont trois ans d’écart.