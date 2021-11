Sciences de la terre – Ces volcans qui ont la rage et se réveillent Aux Canaries, la Cumbre Vieja crache le feu, l’Etna sort du sommeil en Sicile et la menace du Toba se profile à Sumatra. Pascal Gavillet

Depuis plusieurs semaines, la Cumbre Vieja est sortie de son sommeil et met en péril les habitants des Canaries. EPA/MIGUEL CALERO

Il était au repos depuis cinquante ans. Mais depuis le 19 septembre, il a décidé de refaire parler de lui. Qui? La Cumbre Vieja. Où? Sur l’île de La Palma, dans l’archipel des Canaries, en Espagne. Là où ce volcan, à nouveau en activité, est en train de menacer quelques milliers d’habitants se trouvant sur le trajet potentiel de la lave.

Depuis quelques années, soit la fin des années 2010, on avait détecté une activité sismique, mais d’une puissance relativement faible. Sauf que le 11 septembre, les secousses se sont accélérées, il y en a eu des milliers, avec une magnitude de plus en plus forte.