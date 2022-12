Coupe du monde au Qatar – César Meylan, troisième poumon canadien Le Canada est déjà rentré à la maison, spectaculaire mais bredouille. Son préparateur physique? Un Vaudois, au cœur d’une équipe unique et d’un Mondial hors normes. Florian Vaney Doha

En marge de ses obligations avec les hommes, César Meylan a également aidé l’équipe féminine du Canada à remporter la médaille d’or des derniers Jeux olympiques. Canada Soccer/Ville Vuorinen

L’endroit n’existait pas il y a une année. Il sera vidé de la plupart de ses visiteurs d’ici à deux semaines. Entre un mall gigantesque et un parc d’attractions sur l’étonnant thème de l’hiver, le quartier qui l’entoure continue pourtant de se construire. Non loin du camp où séjourne d’ailleurs l’équipe de Suisse, c’est dans cet agréable café du coin mal indiqué par Google Maps (visiblement tout aussi dépassé par le développement démesuré de Doha) qu’on retrouve César Meylan. Lui non plus ne peut s’empêcher de se questionner quant à ce qui l’entoure. «J’ai sympathisé avec un membre du personnel de notre hôtel. Il est Ghanéen et, faute de travail, devra rentrer chez lui à la fin de la Coupe du monde.» Comme beaucoup d’autres.