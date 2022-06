Autobilan d’une ministre – Cesla Amarelle rend les clés de l’École la tête haute Qu’est-ce qui a changé dans la vie des élèves vaudois? À deux semaines de la fin de son mandat, la conseillère d’État socialiste non réélue déroule le catalogue de cinq ans d’action. Joëlle Fabre

Lausanne, 20 juin 2022, sur le site de l’école de Béthusy. Dernière conférence de presse et bilan de travail de la conseillère d’État sortante Cesla Amarelle, en charge de la culture, l’éducation et la jeunesse. Florian Cella

Lundi, 10 h, collège de Béthusy à Lausanne. C’est sa dernière conférence de presse. Pantalon et chemisier sombres, la socialiste Cesla Amarelle – non réélue en avril dernier après une seule législature – n’affiche pas une tête d’enterrement. Assaillie par les médias dès son arrivée dans le préau lausannois, elle serre des mains, sourire large et regard franc, savourant en toute décontraction un des derniers épisodes de sa vie de ministre.