L’invité – Cessons de rêver et obéissons, ils savent ce qui est bon pour nous

Interdire les jeux infantiles, les choses inutiles, chacun y va de sa recette, même les docteurs en sciences sociales, qui vous assènent avec un sang-froid qui force l’admiration, tant ils sont péremptoires et visionnaires, que tout ce qu’ils n’aiment pas doit disparaître.

Telle la junte militaire grecque en 67 qui interdisait les cheveux longs et les Beatles, les nouveaux ayatollahs de la conservation de la planète jettent aux orties tout ce qui ne leur convient pas.

Pas le temps de discuter, pas le droit de rechercher des solutions durables, pas le temps de laisser réfléchir ceux qui imaginent de nouvelles manières pour continuer à faire ce qu’on aimait, Il faut interdire, là, maintenant et tout de suite.

«Les nouveaux guides suprêmes du climat vont organiser par l’action et les mots cinglants une chasse aux sorcières.»

L’intelligence humaine et son incroyable potentiel inventif, grâce à qui tout a été rêvé ou conçu, que ce soit en bien ou en mal, cette fertilité d’esprit doit s’arrêter de fonctionner. L’imagination doit laisser la place à la résignation, au retour en arrière, la peur doit paralyser l’humain, l’empêcher de se développer, dans l’espoir qu’il cessera de nuire et pour finir cessera d’être. Une angoisse de vivre et la honte d’exister s’empareront des plus jeunes soutenus avec ferveur par leurs grands-parents culpabilisés.

Dès aujourd’hui les nouveaux guides suprêmes du climat vont organiser par l’action et les mots cinglants une chasse aux sorcières, stigmatiser les enfants dès leur plus tendre enfance, éradiquer leurs pulsions puériles, dire aux vieux de se repentir et surtout ne tolérer aucun avis contraire, puisqu’on sait déjà tout des malheurs qui nous attendent, pendant que quelques inconscients profitent encore des derniers étés trop chauds ou des ultimes hivers neigeux.

Le problème c’est qu’ils sont nombreux, les adeptes de ce discours totalitaire, et qu’ils détestent une multitude de choses diverses et variées, sans rapport entre elles, si ce n’est leur empreinte carbone.

Adieu les guitares électriques

Alors en plus des voitures, des avions, des bateaux, des voyages, des trains à l’électricité produite au charbon, des remontées mécaniques, des VTT de descente, il faudra interdire dans le désordre les guitares électriques, les téléphones portables, les guitares acoustiques en bois non recyclé, les concerts amplifiés et leurs éclairages, les matches de sport la nuit, les chiens, les chats, les grandes pharmas, internet, les vaccins, les vaches, la viande, le poisson, la publicité, les vacances hors de son quartier, j’en passe et des moins bonnes, tellement la liste est longue et rébarbative.

Dans un premier temps les chercheurs en sciences politiques continueront d’être tolérés, à condition d’être véganes, de ne pas divulguer des théories infantiles, de ne rire de rien, car l’heure est grave.

Les rêveurs puérils, les joyeux et les optimistes mourront d’ennui et la planète sera enfin sauvée!

Patrick de Preux Afficher plus Notaire

