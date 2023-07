Chris Isaak au Montreux Jazz – «C’est amusant d’avoir des hits!» L’auteur des tubes «Wicked Game» et «Blue Hotel» joue dimanche au festival montreusien. Interview d’un rocker à la voix de velours. Boris Senff

Le rock velouté du crooner Chris Isaak s’invite à Montreux, promesse de plaisirs millésimés. MACFLY CORP

Chris Isaak est-il né vingt ans trop tard? Marqué par l’âge d’or du rock, le musicien fait en tout cas partie de ces artistes qui nous ont fait croire que le temps pouvait s’arrêter et qu’il existait, quelque part aux États-Unis, un territoire protégé où des rockers gominés et en blue suede shoes polissaient un art immortel. À 67 ans, le Californien sort donc de sa réserve pour dérouler les volutes d’un rock de crooner, fort d’au moins deux scies imparables: «Blue Hotel» et «Wicked Game».