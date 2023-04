Pic de décès faute de greffes – «C’est au plan politique qu’il faut agir» En 2022, le peuple a accepté le consentement présumé pour le don d’organes. Or, le nombre de morts bat des records. Brigitte Crottaz (PS/VD) réagit. Chloé Din

Attendue en 2024, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui ancre le principe du consentement présumé est désormais remise à 2025 au plus tôt. KEYSTONE

En 2022, 83 personnes sont mortes en Suisse faute d’une transplantation. Et entre janvier et mars 2023, le bilan est déjà de 29 décès. C’est plus que jamais, a averti dimanche Swisstransplant dans le «SonntagsBlick». En mai 2022, le peuple a pourtant voté à 60,2% en faveur du consentement présumé au don d’organes. Les personnes qui s’y refusent devraient à l’avenir le déclarer explicitement.