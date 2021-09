Carrières de Villeneuve – C’est bientôt la fin de l’extraction en surface sur les Monts d’Arvel Pour des raisons écologiques, également de bien-être de la population, l’exploitation du Châble du Midi s’effectuera en souterrain dès 2025. Christophe Boillat

Les carrières d’Arvel procèdent déjà en souterrain avec une galerie intérieure reliée à un puits vertical de dévalage de 300 m. Chantal Dervey/Archives 24 heures

Nuisances sonores, poussières, impact visuel sur l’environnement ont finalement signé la mort de l’exploitation en surface sur les Monts d’Arvel. Déjà en 2018, la construction d’un puits de dévalage et d’un tunnel d’accès a atténué certains effets, principalement les panaches de poussières qui occasionnent des gênes pour la population. Dès 2025, l’exploitation ne se fera plus qu’en souterrain, invisible depuis la plaine. Le projet sera soumis à enquête publique d’ici à la fin de l’année.

Carrières d’Arvel SA est une des dix carrières de roche dure de Suisse, la seule dans le canton de Vaud. L’entreprise villeneuvoise extrait des roches dures nobles. Elles servent à produire du ballast de chemin de fer pour les CFF, des sables et gravillons pour les enrobés bitumineux des autoroutes suisses; soit 70% de sa production. Le solde est utilisé pour des routes et chantiers. L’entreprise, dont la proximité avec l’autoroute et le rail est un avantage certain, est reconnue d’intérêt national par la Confédération.