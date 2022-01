Tennis – C’est déjà fini pour Belinda Bencic à Melbourne La championne olympique a été éliminée dès le 2e tour de l’Open d’Australie, mercredi, par l’Américaine Amanda Anisimova, 60e joueuse mondiale. Jérémy Santallo

Belinda Bencic a reçu deux traitements médicaux lors du 2e set, mercredi. AFP

Il n’y a plus de Suisse dans les tableaux de simples à l’Open d’Australie. Après Henri Laaksonen, Stefanie Vögele et Viktorija Golubic mardi, Jil Teichmann à l’aube mercredi, Belinda Bencic (WTA 22) a elle aussi mordu la poussière, vaincue 6-2 7-5 au 2e tour de la première levée du Grand Chelem de 2022 par une Amanda Anisimova invincible depuis le début de l’année - sept rencontres et autant de victoires.

À son affaire contre Kristina Mladenovic lundi, la Saint-Galloise de 24 ans a pris de plein fouet la force de frappe de la jeune Américaine (20 ans), désormais chapeautée par Darren Cahill. Avec ses 28 coups gagnants, la lauréate du tournoi de Melbourne 2 le 9 janvier n’a cessé de mettre la championne olympique de Tokyo sous pression. D’entrée, «Beli» a passé ses dix premières balles de service. Mais elle a quand même dû céder sa mise en jeu alors qu’elle venait de réaliser le break (1-1). C’est dire le coup d’œil et la faculté de lecture d’Amanda Anisimova à la relance…

Peu à l’aise dans le vent (30 km/h) au sein de la Kia Arena de Melbourne Park, Belinda Bencic a moins bien géré les conditions que son adversaire, 60e au classement mondial, et n’a jamais trouvé son rythme au service. Après la perte du 1er set, elle a grimacé avant de se tenir la zone du bas du dos. Elle a fait appel au physio à 3-4 puis 4-5 avant de définitivement baisser pavillon sur la troisième balle de match contre elle.

Jérémy Santallo

