Conversion à l’islam – «C’est dommage de devoir montrer que nous sommes normaux» Réalisé par un juif devenu athée, «Shalom Allah» dresse - entre autres - le portrait d’un jeune Vaudois, musulman depuis dix ans. Le film est sorti mercredi sur les écrans romands. Chloé Banerjee-Din

Johan s’est laissé filmer pendant plusieurs années entre Lausanne et Dubaï, où il vit actuellement. DR (capture d’écran)

«Je suis privilégié. Avec ma barbe, on me prend pour un hipster, à la limite. Un homme blanc, ça passe partout, mais pour les convertis, en particulier pour les femmes, la vie peut être assez difficile.» Johan, 31 ans, est musulman depuis dix ans. Il a grandi dans la région de Lausanne, a les yeux bleus et un nom de famille qui n’a rien d’oriental. On devra pourtant l’appeler par son prénom et ne pas le montrer face caméra. «Je préfère ne pas me mettre davantage en avant.» Être musulman à visage découvert reste un défi. C’est ce qui fait de «Shalom Allah» un ovni cinématographique. Johan est l’un des protagonistes de ce documentaire sorti cette semaine sur les écrans romands. Un portrait rare de quatre Suisses convertis à l’islam, filmé sur plusieurs années.