Violences sexistes - «C’est grâce à la performance de LasTesis que ma sœur a osé parler»

Peut-on danser, découper et dessiner jusqu’à briser le silence autour des violences sexistes? Du 12 au 16 octobre, le Festival onirique des libertés: art pour les droits humains a réuni un millier de personnes à Lausanne pour des conférences, projections et autres événements autour du féminisme. Samedi soir, le collectif d’artistes féministes LasTesis («les thèses») a transformé la Maison de quartier Sous-Gare en atelier d’artistes engagés.

Lire aussi: Abo Portrait de Gustavo Guerrero Galeano Des Caraïbes à Lausanne, de l’art et des chemises à fleurs Sur leur compte Instagram, suivi par presque 300’000 personnes, les quatre membres de LasTesis ont annoncé les dates de leur tournée européenne de deux mois et évoqué leurs inspirations, notamment Judith Butler. Ce samedi soir, au cœur de Lausanne, elles lisent en espagnol un extrait de l’ouvrage de la philosophe américaine «Sin Miedo», qui soulève la problématique des vies considérées comme indispensables et de celles dont la société

pense pouvoir se débarrasser sans rougir.

La lecture terminée, quelques-unes des 150 personnes présentes ce samedi soir prennent la parole. On ne fait pas de confidences personnelles et les termes sont souvent vastes: «violence institutionnelle», «corps», «silence». L’intime, le concret, affleure pourtant. Les phrases sont reprises et développées par l’intervenante suivante, écho amplifié par la traduction espagnol-français de la cofondatrice et organisatrice du festival, Laura Neville.

«On fait toujours une synthèse pour que les gens puissent organiser les idées entendues et c’est à partir de celle-ci qu’on va travailler» Sibila Sotomayor Van Rysseghem, membre du collectif.

Les membres du collectif écoutent, acquiescent, prennent des notes. L’une d’elles, Sibila Sotomayor Van Rysseghem, explique: «On fait toujours une synthèse pour que les gens puissent organiser les idées entendues et c’est à partir de celle-ci qu’on va travailler.» Travailler, car les quatre membres de LasTesis ont abordé avec le même sérieux les ateliers participatifs et la conférence de deux heures donnée la veille à l’Université de

Lausanne. Elles mettent en avant leur interdisciplinarité: Lea Cáceres Díaz est fashion designer, Paula Cometa Stange a fait des études de design avant de devenir professeure d’histoire, Dafne Valdés Vargas s’est spécialisée en théâtre et en littérature, Sibila Sotomayor Van Rysseghem a étudié le théâtre et fait un doctorat en sciences sociales.

En 2019, leur performance traitant des violences sexuelles et des féminicides, «Un violador en tu camino», leur avait valu une reconnaissance internationale. Ce chant a rapidement été repris par des dizaines de groupes d’activistes à travers le monde. Depuis, LasTesis a publié deux livres. Le collectif jouera une pièce de théâtre au Chili en janvier 2022.

À présent, les participantes, majoritaires, et les quelques participants choisissent leur atelier: collage expression corporelle. Bertrand Martinelli, employé à l’État de Vaud, et sa fille adolescente Océane sont agenouillés devant leur collage: papier brun, dessin au feutre et coupures de journal. Leur œuvre présente deux clans: la foule brandissant des panneaux et des créatures fantomatiques, cruelles. Surtout, une femme au visage hachuré et aux bras forts mais couverts de griffures reste bloquée du côté des agresseurs.

Toucher l’imaginaire

Plus loin dans la salle, quatre membres du groupe d’expression corporelle tendent les mains vers le centre du carré formé par leurs corps penchés en avant. M., colombienne de 26 ans, se relève, visiblement émue. Elle est venue de Genève pour rencontrer LasTesis: «Ma sœur a vécu quelque chose de fort, de négatif, et c’est grâce à leur performance qu’elle a osé en parler.»

Parce qu’il touche à l’imaginaire, et donc aux non-dits, l’art permet à un large public de s’approprier des questions complexes, explique Laura Neville. Entre les ateliers et le concert final, cependant, le micro a été tendu aux associations féministes de Suisse romande, dont le Collectif de la grève féministe de Genève, Bulle Rose et l’Association équinoxe, pour que cette soirée se réverbère jusqu’à la prochaine édition du festival.

