La méchante information s’est ajoutée au cortège désagréable des matinées covidiennes, quand le froid de janvier mord aux carreaux, que le jour tarde à se lever et que le sol est bas à l’heure de lacer ses chaussures. C’est là qu’elle vous rattrape, la vilaine pensée, la triste nouvelle: Dr. Martens va entrer en Bourse! Elle vous accable le temps du double nœud, vous accompagne jusqu’au seuil de la porte, vous poursuit sur le trottoir. De retour dans votre salon, après vous être remémoré que vos bureaux sont interdits d’accès et avoir chaussé une paire de pantoufles aux motifs rigolos de lapins obèses, elle continue de ricocher dans votre crâne, la désolante rengaine. «Dr. Martens va entrer en Bourse!» De l’armoire à chaussures sourd un ricanement cruel au fort accent britannique.

Vous reviennent alors des images d’adolescence, quand le nom de ce médecin se trouvait très étrangement associé à une quête de singularité dans le Valais des santiags à bouts pointus, apanage des «hardeux». Être punk en 1989 avait ses exigences qui ne clignotaient pas aux vitrines sédunoises ni ne se commandaient dans le catalogue Veillon. Les Docs se méritaient. Il fallait prendre le train, en équipe pour se donner de la contenance face aux dangers de la mission, direction quelques rares boutiques interlopes à Berne ou à Genève – on en trouvait à Lausanne, sans doute, mais notre tuyau n’en faisait pas mention. Bombers à l’envers, couleur orange fluo comme Loran des Bérus sur le plateau de «Ciel, mon mardi», tifs en pagaille, indiscipline aussi sonore qu’inoffensive…

Le temps du trajet, on dissertait sur le nombre de trous à lacets de nos futures acquisitions: dix, c’était bien, c’était punk. Plus haut, les seize trous à coque, bordeaux de surcroît, c’était pour les skins, ces abrutis qui constituaient un autre club urbain. Une fois ses Dr. Martens aux pieds, il fallait faire avaler la pilule aux parents, consternés de voir leur progéniture ainsi attifée, puis affronter les sourires goguenards des copains qui raillaient ces «godasses orthopédiques», avec quelque raison puisqu’elles avaient été pensées en 1948 par le médecin allemand Klaus Maertens pour soulager sa jambe blessée à la guerre. Ouvriers d’usine, policiers et postiers s’étaient rués sur leurs semelles en caoutchouc.

Bref sic transit, etc. Avant la Bourse, ce symbole de la culture prolétaire puis alternative avait déjà séduit les musées, inscrit en 2006 dans la liste des icônes du design anglais entre la minijupe et l’Aston Martin. Il deviendra en février un produit financier sur lequel miseront des traders en mocassin mou… Tant qu’à faire: achetez-en, le placement est solide! La preuve? Les Docs de mes 15 ans, je les ai aux pieds au moment où j’écris ces lignes. Elles n’ont pas une fuite et sentent la rose.