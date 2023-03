Les défaites s’enchaînent – C’est la crise au Nyon Basket Féminin Les joueuses du Rocher ne perdent plus seulement contre Elfic Fribourg, mais aussi contre leurs poursuivantes au classement. Il ne reste plus que deux matches, dont ce vendredi (20 h 30) face à Hélios, pour sauver leur deuxième place. Christian Maillard

Selon la présidente de Nyon, Ai Yamada manque de percussion. Valentin Florimonte/Swiss Basket

Plus dure est la chute! Depuis fin janvier et cette finale de la SBL Cup largement perdue contre l’ogre Elfic (89-69), les Nyonnaises ne se font plus seulement corriger par les Fribourgeoises comme ce fut encore le cas le 4 février (104-57) à Saint-Léonard. Les basketteuses du Rocher enchaînent les contre-performances et perdent désormais aussi contre leurs poursuivantes, Hélios, Troistorrents et Pully, ce qui ne leur arrivait pratiquement jamais la saison dernière où elles avaient d’ailleurs inquiété les multiples championnes de Suisse jusqu’au bout. Mais que se passe-t-il sur la Côte?