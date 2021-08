Réchauffement climatique – C’est la dernière heure pour le climat Le rapport du GIEC alerte sur la rapide dégradation de la planète. La fenêtre pour inverser la tendance est de plus en plus réduite. Olivier Wurlod

Selon le GIEC, il sera toujours plus courant d ’ assister simultanément à des événements de canicules c ausant des feux de forêt et de pluies diluviennes propices à des inondations similaires à celles qui ont frappé l’Allemagne au mois de juillet . AFP

Basé sur quelque 14’000 publications scientifiques dans le monde, coécrit par 234 scientifiques de 66 pays, le nouveau rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est clair: «Sans une réduction immédiate et de grande ampleur de nos émissions de gaz à effet de serre, il ne sera plus possible de limiter le réchauffement de la planète de 1,5 °C, voire 2 °C dans les décennies à venir.»

«Nous sommes confrontés à des extrêmes climatiques qu’il y a quelques années encore nous ne pensions pas connaître avant le milieu du siècle.» Martin Beniston, climatologue et professeur honoraire de l’Université de Genève

Pour la sixième fois depuis sa création en 1988, l’organisme international fait le point sur la transformation du climat. Et le constat est sans appel: la planète se dégrade plus rapidement que prévu. «Nous sommes confrontés à des extrêmes climatiques qu’il y a quelques années encore nous ne pensions pas connaître avant le milieu du siècle», indique Martin Beniston, professeur honoraire de l’Université de Genève et climatologue de renommée mondiale.

Face à l’urgence climatique, le conditionnel des rapports précédents a laissé la place à un ton plus affirmatif. Décryptage de ces avancées en quelques points clés.

Atlas du climat

«Aujourd’hui plus personne n’est à l’abri du réchauffement climatique, et cela empire rapidement.» En quelques mots, la nouvelle directrice du programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, résume une réalité inquiétante: plus aucune région du globe n’est épargnée par les changements du climat. Sur ce point, les experts du GIEC n’ont plus aucun doute. Et en cas de poursuite du réchauffement, l’ensemble de la planète va faire face de plus en plus à des extrêmes climatiques.

«Aujourd’hui plus personne n’est à l’abri du réchauffement climatique, et cela empire rapidement.» Inger Andersen, directrice du programme des Nations Unies pour l’environnement

Pour en percevoir les effets concrets - variables suivant la hausse des températures à venir -, un atlas virtuel a été développé par l’organisation. Sur le continent européen par exemple, découpé en quatre zones, la mappemonde met en exergue les risques d’inondations mais aussi de vagues de sécheresse répétées, et alerte sur les conséquences pour l’agriculture.

« Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les décennies précédentes , et cela depuis 1850 » , rapporte le GIEC . AFP

Influence humaine

«Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les décennies précédentes, et cela depuis 1850», rapporte le GIEC. L’étude approfondie du passé le montre aujourd’hui de manière incontestable: l’être humain a joué et joue un rôle majeur sur l’évolution climatique de la planète.

La concentration de CO 2 dans l’atmosphère n’avait ainsi plus été aussi haute depuis au minimum deux millions d’années. Il en va de même pour la rapidité actuelle de la fonte des glaces ou de la montée des océans, l’ampleur du phénomène est sans précédent depuis des millénaires.

Au vu de l’amplitude et de la rapidité avec laquelle la planète se réchauffe depuis quelques décennies, les experts estiment même que de tels dérèglements climatiques n’auraient pas eu lieu sans notre présence sur Terre.

Extrêmes climatiques

Dans ce dernier rapport, il ne fait plus de doute que le réchauffement de la planète est à l’origine des nombreuses catastrophes climatiques observables ces derniers mois.

Tout en saluant cette «mise en lumière de l’évolution de ces phénomènes» par le GIEC, Martine Rebetez redoute qu’ils ne soient qu’un apéritif. «Suivant les scénarios émis par les experts du climat sur les émanations futures de CO 2 , le pire pourrait en effet venir avec des extrêmes climatiques sans précédent, dont on peine aujourd’hui à imaginer les proportions», avertit la professeure à l’Université de Neuchâtel ainsi qu’à l’Institut fédéral de recherches WSL.

Dans l’hypothèse où la planète se réchaufferait de 2 °C et plus, les experts sont unanimes quant à leur sévérité, leur récurrence mais aussi leur combinaison. Selon le GIEC, il sera toujours plus courant d’assister simultanément à des événements de sécheresses causant des feux de forêt et de pluies diluviennes propices aux inondations.

Le 22 juin, de violente s i n t em péri e s o nt provoqué la c rue du Ruh au t e t d’important s dégâ t s d ans l e villag e de C ress i e r et de Fro c haux dans le canton de Neuchâtel. (KEYSTONE/Laurent Gilliéron) KEYSTONE

Changements (ir)réversibles

«Nous ne pouvons pas corriger les erreurs du passé, mais s’assurer que notre génération agisse correctement et fasse les changements nécessaires pour corriger la trajectoire.» Pour Inger Andersen, il ne faut plus seulement écouter les scientifiques mais agir, car la fenêtre n’est pas encore totalement fermée pour éviter le pire.

Certes, certains changements sont irréversibles à l’exemple de la fonte des glaces ou de la montée et l’acidification des océans, mais dans le scénario le plus optimiste, où tout serait fait pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C, «des effets positifs seraient observables d’ici à la moitié du siècle déjà», promet Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe 1 du GIEC.

Tout dépendra de nos émissions de gaz à effet de serre. «Chaque nouvelle tonne de CO 2 en plus émise dans l’atmosphère augmente le réchauffement climatique», rappelle Inger Andersen. En plus de la neutralité carbone à atteindre d’ici à 2050, les experts appellent à une réduction immédiate et rapide de ces émanations. «On peut faire l’analogie avec une baignoire sur le point de déborder. Il ne suffit pas de juste en réduire le débit sans quoi la baignoire finira quand même par déborder. Alors avant d’envisager de commencer à la vider, il est urgent de fermer le robinet», conclut Martin Beniston.

