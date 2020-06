Éditorial – C’est la loi qui gêne le travail des policiers Opinion Philippe Maspoli

Le job des policiers, c’est de contribuer à l’application des lois. Mais, parfois, la loi les gêne dans leur travail. Il n’est pas question ici de bavures ou de violences. Ni de la mort d’un auteur d’un petit délit lors d’une arrestation, telle celle de Minneapolis qui enflamme ces jours les États-Unis. Il s’agit des interventions urgentes que mènent aussi les pompiers et les ambulanciers au risque de commettre un grave excès de vitesse.

Parce que les mesures fédérales Via sicura, introduites à partir de 2013, prescrivent une peine de 1 an de prison incompressible en cas de «délit de chauffard», un malaise s’est durablement installé. Pourtant, en 2016, Berne a adouci cette mécanique impitoyable. La justice peut atténuer la peine dans le contexte d’une course professionnelle officielle assortie de la sirène et du feu bleu. Il reste que le conducteur doit démontrer qu’il est resté «prudent».

Or les poursuites pénales de policiers, dans les cas relativement rares qui occupent la justice, provoquent de fortes réactions. Un lecteur de «24 heures» a ainsi accusé le procureur général Éric Cottier d’«empêcher les policiers de faire leur travail» parce qu’il poursuivait au Tribunal cantonal un agent morgien pourtant acquitté par une juge à Nyon. Le Ministère public voulait lui infliger 150 jours-amende, les juges cantonaux se sont contentés de 100. Le fait est que le policier a été condamné et qu’il doit défendre sa cause au Tribunal fédéral, connu pour sa sévérité dans ce domaine.

La justice peine à appliquer une ligne claire. Interroger les fondements de la loi a du sens»

Les revirements – de l’acquittement à la sanction – ainsi que les allers-retours entre les tribunaux cantonaux et la Cour fédérale, par exemple à Genève récemment, montrent que la justice peine à appliquer une ligne claire. Interroger les fondements de la loi, comme le fait le commandant de la police cantonale vaudoise qui fut autrefois juge d’instruction, cela a du sens.

Le grand banditisme touche la Suisse. Un domaine aussi impératif que les violences conjugales nécessite parfois d’agir très vite. L’exercice législatif ressemble toutefois à de l’équilibrisme car le public a le droit d’exiger une protection contre un risque réel d’accident. La solution passe peut-être par le renforcement et l’harmonisation, au niveau suisse, des formations existantes à la conduite extrême.