Un Festival de la Cité à succès – «C’est la plus grosse édition que j’ai faite» Pour ses cinquante ans, le rendez-vous a attiré plus de 100’000 personnes. Un public curieux qui a ravi Myriam Kridi, à la barre pour la dernière fois. Caroline Rieder

Myriam Kridi part en beauté, avec un rendez-vous qui a passé la barre des 100’000 personnes. KEYSTONE

C’est ce qui s’appelle terminer en beauté. Pour sa dernière édition à la barre du Festival de la Cité, Myriam Kridi était d’ores et déjà aux anges dimanche en début d’après-midi, alors que la manifestation lausannoise avait encore quelques heures à vivre. Une météo de rêve et un public qui s’est pressé en nombre, curieux de la centaine de propositions artistiques avec diverses premières suisses, ont fait de cette édition un succès, avec, pour cette édition anniversaire, une fréquentation qui est repassée au-dessus des 100’000 personnes. Ce qui n’était plus arrivé depuis une dizaine d’années. Interview.