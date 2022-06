Sur le petit écran – C’est la saison des fins de série Loin des histoires sans fin, «Peaky Blinders», «Ozark» et autre «This is Us» bouclent leurs derniers épisodes. Cécile Lecoultre

«Peaky Blinders» qui sort la saison 6, est annoncé

Combien de feuilletons se sont fourvoyés dans la saison de trop? Le professeur Vladimir Lifschutz, titulaire d’un doctorat en audiovisuel, a même tiré une somme, «This is the End» (Éd. PU François Rabelais), qui explore la charge sentimentale déclenchée au final d’une série. «L’investissement émotionnel vient de tous les souvenirs qui sont attachés à une fiction et tout ce que ça représente pour soi, dans son histoire personnelle.»