Basketball – «C’est la saison entière qui s’annonce compliquée» L’entraîneur d’un BBC Nyon lanterne rouge, qui accueille samedi le leader genevois, ne se fait pas d’illusions. Mais Alain Attallah prend plaisir à façonner un groupe à «l’état d’esprit fantastique». Simon Meier

Alain Attallah, privé d’individualités marquantes, insiste beaucoup sur les valeurs du collectif auprès de son jeune groupe. Florian Cella/24Heures

Avant la venue des Lions de Genève samedi au Rocher, peut-on parler de mission impossible pour le BBC Nyon?

Pour nous, c’est la saison entière qui s’annonce très compliquée. Nous n’avons pas quatre étrangers comme toutes les équipes, et encore moins quatre étrangers de qualité, comme Genève, qui est clairement le favori du championnat cette année. Il faut être réaliste, on connaît la situation et l’optique choisie par le comité.

Comment résumeriez-vous cette optique?

La stratégie, dans cette année un peu folle, c’est de faire attention au budget et de construire une équipe autour d’un noyau de jeunes joueurs suisses. J’ai neuf joueurs à l’entraînement, on ne peut même pas faire de cinq contre cinq à l’entraînement. On revient de deux périodes de quarantaine donc oui, c’est dur. Mais on ne se laisse ni distraire, ni abattre. On poursuit notre but et les gars font preuve d’un état d’esprit fantastique.