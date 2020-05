A 42 ans, il joue encore – «C’est la tête qui commande, j’en suis persuadé» L’ex-Servettien Vitorino Hilton vient de prolonger son contrat d’une année à Montpellier, où il est titulaire indiscutable en défense centrale et capitaine. Il raconte comment et pourquoi. Daniel Visentini

Vitorino Hilton est certain d’être «plus affûté aujourd’hui qu’à trente ans». Martin Alex / Presse Sports

Un jour, des médecins spécialisés se pencheront sur son cas, pour comprendre. Dans un éclat de rire, Vitorino Hilton leur soufflera qu’il n’y a pas de secret, juste de l’envie et les praticiens s’en iront s’asseoir en tribunes, décontenancés, pour voir un «papy» gambader sur la pelouse comme un gamin. À Montpellier, où le Brésilien est titulaire et capitaine, plus personne ne s’étonne de rien. Pourtant, dans le football moderne et a fortiori celui très athlétique pratiqué en Ligue 1, l’ex-Servettien est un phénomène, un cas unique à ce niveau. Il aura 43 ans le 13 septembre, il vient de s’engager pour une saison supplémentaire avec le club de l’Hérault, cela fait depuis le siècle dernier qu’il est professionnel.