Formats inédits aux 20KM de Lausanne – C’est l’année ou jamais pour affoler le chrono Les nouveaux parcours des 10 km et des 20 km seront plus courts que d’habitude et moins pentus. Autres innovations: on courra de nuit et sur 5 km. Pierre-Alain Schlosser

Des courses pour toutes et pour tous, au rendez-vous de la 39e édition des 20 KM. ARC / Jean-Bernard Sieber

La pandémie a marqué un coup d'arrêt pour les compétitions de course à pied, mais elle n’a nullement freiné l’enthousiasme des organisateurs. Les 20KM de Lausanne sont repartis de plus belle avec un feu d’artifice pédestre.

Après l’arrivée des courses connectées, ce printemps, place à de nouveaux formats à découvrir. En un clin d’œil, nous vous indiquons l’essentiel de ce qu’il faut retenir lors de cette 39e édition totalement revisitée.

Des parcours inédits

Afin de limiter les regroupements trop importants, les 20KM de Lausanne sont répartis cette année sur six journées (du 22 septembre au 3 octobre) avec un maximum de 15’000 dossards. Comme il n’est pas possible de bloquer la circulation de la ville sur un laps de temps aussi élevé, de nouveaux parcours ont été imaginés, entre la tour Haldimand et les terrains de foot de Chavannes.