Cette loi, c’était un peu celle du PLR et de son virage vert. Or, votre base ne vous suit pas. Cette défaite, c’est l’échec de votre parti?

Je ne pense pas, on l’a soutenue de notre mieux, nous nous sommes engagés et, c’est un fait, le peuple n’en a pas voulu. Mais je constate surtout que les grévistes du climat, ceux pour qui on a fait cette loi, étaient totalement absents de cette campagne. Cela me laisse penser qu’ils voulaient une loi juste pour pouvoir continuer d’aller manifester dans la rue et occuper illégalement des locaux. Sur le fond, cette loi n’était globalement pas mal, mais elle n’était pas extraordinaire non plus. Ce n’est pas la fin du monde.