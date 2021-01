Vevey: «Plateforme citoyenne» lance six candidats Afficher plus

Dans le maelstrom des candidatures des partis traditionnels et des nouvelles formations ultra-politisées, un groupe de citoyen.ne.s s’invite aux élections communales avec une approche non partisane. «Plateforme citoyenne», tel est le nom de ce mouvement qui s’est constitué ces deux derniers mois.

Ce lundi, celui-ci a inscrit six candidat.e.s sans expérience politique dans la course à la Municipalité, soit trois hommes et trois femmes, peu avant le terme du délai d’inscription fixé à midi. Il ne présente par contre pas de liste pour le Conseil communal.

La nouvelle formation se distingue par bien des traits, à commencer par le principe de gouvernance partagée. Aucun membre ne compte plus qu’un autre et pas une décision n’est prise sans une concertation de l’ensemble. Les noms des six candidat.e.s n’ont du reste été choisis que ce dimanche soir au terme d’une assemblée par visioconférence. Seule la discussion a prévalu.La motivation à lancer cette liste est avant tout dictée par «l’urgence climatique et sociale», selon l’un des candidats s’exprimant au nom de la plateforme, car toute personnification du propos est contraire au code éthique du groupe. «La législature à venir est cruciale, on ne peut pas se permettre d’attendre cinq ans de plus», ajoute-t-il.Se recentrer sur le citoyen

Un autre facteur a pesé: les tensions politiques qui ont émaillé ces cinq dernières années à Vevey. «Nous avons constaté qu’il n’y a pas d’offre politique pour un engagement citoyen et non partisan, et que la confiance des électeurs a été mise à mal, les gens ne se sentent plus respectés, continue-t-il. Notre engagement, ainsi que notre attitude ouverte et bienveillante, est une façon de réintroduire le citoyen et la citoyenne dans le débat politique.»

Leur programme? Rien n’est prédéterminé, si ce n’est le principe général de «ville durable» et la volonté de travailler à l’élaboration de l’Agenda 2030. «Nous voulons faire en expérimentant. Nous sommes les ingrédients qui doivent permettre de composer le menu avec les citoyen.ne.s en cours de législature. Nous voulons privilégier la démarche participative.»

Sauf nouvelle surprise de dernière minute, les six candidat.e.s de Plateforme citoyenne s’ajouteront aux 22 noms des personnes qui s’étaient déjà annoncées partantes ces derniers mois. (Karim Di Matteo)