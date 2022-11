Science et enjeux climatiques – «C’est le plus gros projet académique de post-croissance au monde» Comment réduire massivement notre consommation de ressources? Experte de l’UNIL, Julia Steinberger codirigera une recherche explorant des idées profondément transformatrices. Thibault Nieuwe Weme

Julia Steinberger est experte en climat à l’Université de Lausanne. FLORIAN CELLA

Parvenir à un «deal post-croissance» entre gouvernements et citoyens, c’est l’objectif d’un nouveau groupe de recherche codirigé par une experte climatique renommée de l’UNIL. Coauteure du dernier rapport du GIEC, Julia Steinberger fera équipe avec deux chercheurs de Barcelone à la tête du projet «Post-Growth Deal» (REAL). Prévu sur six ans et financé à hauteur de 10 millions d’euros par une bourse européenne, celui-ci explorera les moyens de «parvenir à des réductions spectaculaires de l’utilisation de l’énergie et des ressources.»