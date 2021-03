L’art en plein air – C’est le printemps! Sempé repeint Genève en vert À l’initiative de la Société de lecture, 54 créations poétiques du dessinateur français sont projetées de nuit sur les façades de cinq bâtiments de la ville. Pascale Zimmermann Corpataux

© Jean-Jacques Sempé / Galerie Martine Gossieaux, Paris / Société de Lecture de Genève

«Nous avons envie de réenchanter cette ville tombée dans l’obscurité, d’illuminer tous ces lieux éteints par cette période plombée et de partager avec les Genevois la joie du retour du printemps.» Delphine de Candolle, c’est sûr, a fait sienne la devise Post tenebras lux. La directrice de la Société de lecture, qui raffole des dessins de Sempé, rêvait depuis deux ans d’une exposition. Mais où, quand, comment? Pandémie et confinement lui ont dicté des évidences: ce sera en plein air, nocturne, lumineux et accessible à tous.

Dès le 17 mars, ça existe et c’est ainsi. L’événement prend les contours d’une projection vidéo qui, entre chien et loup, grimpe à l’assaut de quatre bâtiments et un monument de la ville. Le Grand Théâtre, le Palais Eynard, l’Université aux Bastions, le mur des Réformateurs et la Société de lecture (11, Grand’Rue) sont pris pour cibles flamboyantes dès la tombée du jour et bombardés de lux. Jamais encore les délicieux petits personnages de Sempé n’avaient été reproduits à si grande échelle.