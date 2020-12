Lausanne 2025 – «C’est le projet parfait, dans l’endroit parfait» Gaël Lasserre a été désigné directeur général de la prochaine Fête fédérale de gymnastique. Parmi ses objectifs, le trentenaire souhaite innover tout en conservant l’esprit traditionnel de l’événement. Pierre-Alain Schlosser

Gaël Lasserre se réjouit d’apporter sa touche personnelle à la Fête fédérale de gymnastique de 2025. JEAN-PAUL GUINNARD

La prochaine Fête fédérale de gymnastique à Lausanne sera pilotée dès septembre par Gaël Lasserre. Ce manager de 38 ans a été désigné par l’Association FFG Lausanne 2025 regroupant la Ville de Lausanne, GymVaud et Lausanne Tourisme. Cette nomination n’est pas anodine, puisque cet événement majeur sur le plan national n’avait plus été organisé dans le canton de Vaud depuis septante-quatre ans. Organisée en 2019, la précédente Fête a réuni 70’000 gymnastes et 200’000 spectateurs à Aarau.

Un directeur du cru

Gaël Lasserre a grandi à Corcelles-sur-Chavornay. Il a poursuivi ses études dans la capitale olympique et travaille pour le Service des sports de Lausanne, comme «event manager». Se retrouver à la tête du comité de la Fête fédérale de gymnastique est une suite logique dans la carrière de ce dirigeant pragmatique et minutieux. «C’est une magnifique évolution, admet-il. En vivant l’expérience de la Gymnaestrada je me suis demandé si j’aurais un jour l’opportunité de vivre une autre manifestation aussi importante. Ce projet de Fête fédérale est un formidable événement populaire. Dans mon parcours, cet aspect «populaire» est une constante. La pratique du sport libre, pour son côté social, son côté bien-être, me parle énormément. Pour moi, c’est le projet parfait, dans l’endroit parfait. C’est une magnifique aventure, que je me réjouis de vivre.»