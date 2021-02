Football – C’est le quotient qui primera en cas d’arrêt du championnat Les clubs de la SFL se sont mis d’accord sur le mode de calcul en cas d’arrêt prématuré du championnat.

Les clubs de la SFL, ici Servette et Lausanne, ont accepté la proposition de la Ligue à la majorité. freshfocus

Lors d’une assemblée générale extraordinaire, les clubs de la Swiss Football League ont voté en grande majorité en faveur de la proposition du Comité de la SFL et donc de la modification du règlement de compétition en cas d’arrêt du championnat. Le quotient point(s)/match sera (bientôt) décisif.

Les 20 clubs de la SFL ont voté par écrit jusqu’au 15 février et une grande majorité ont approuvé la proposition (17 oui et 3 non), annonce la Ligue. La majorité simple étant suffisante, la modification du règlement entre immédiatement en vigueur.

Un seuil bientôt atteint

Si malgré tous les efforts, le championnat devait s’arrêter prématurément, le quotient entre le nombre de points obtenus et le nombre de matches disputés établira donc le classement final dès que les 18 premières journées de la saison auront été jouées dans leur intégralité.

Si tout se passe comme prévu, la Challenge League aura disputé officiellement et totalement la première moitié du championnat ce mardi soir (après le match en retard GC-Aarau) et la Super League atteindra ce statut mercredi prochain, le 24 février, après ses 3 dernières rencontres en retard.

