On s’en approche. Ce qui est clair, la vague démocrate n’a pas eu lieu, Joe Biden peut toujours gagner, mais cela s’annonce très serré.

Le Midwest essentiellement, avec les États de Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin. Trump y a de l’avance, mais il y a des votes qui ne sont pas encore comptés. Ce sont surtout des votes par correspondance qui votent plutôt démocrate. Et il y a d’autres États où tout n’est pas encore joué, comme la Géorgie ou Caroline du Nord.

La Floride qui verse dans le camp de Trump, est-ce une surprise?

Oui et non. Les sondages y étaient déjà faux en 2016 et à nouveau en 2018 pour l’élection du gouverneur, remportée par les républicains. Cet État a donc une certaine histoire des faux sondages.