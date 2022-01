Rencontre avec Joan Wasser – C’est le son de la police La virtuose iconoclaste Joan As Police Woman publie un album bâti sur le tempo de feu Tony Allen, qui lui a offert ses ultimes battements. Francois Barras

Joan Wasser, aussi connue As Police Woman, toujours entre ténèbres et lumière. DR

Quand Joan pousse une gueulante, et elle en pousse beaucoup, on hésite à sortir ses papiers. La New Yorkaise ne s’est pas rebaptisée Joan As Police Woman en seul hommage à une série des années 1970 mettant en scène une flic à poigne. Son pseudo rend aussi justice à son caractère pour le moins entier et directif, du genre à coller tous les mecs du pub contre le mur avant de leur passer les menottes.