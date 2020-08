Football – C’est l’heure de la retraite pour Diego Benaglio Le gardien zurichois se retire des pelouses après avoir disputé 500 matches professionnels et porté 61 fois le maillot de l’équipe de Suisse. Sport-Center

Diego Benaglio s’en va avec un palmarès bien rempli. Keystone

Ancien gardien de l’équipe de Suisse, Diego Benaglio (36 ans) a décidé de prendre sa retraite sportive.

Dans sa carrière professionnelle amorcée en 2002 avec Grasshopper, l’ancien junior du FC Baden a disputé plus de 500 matches officiels, essentiellement à l’étranger. Son parcours l’a amené en Bundesliga (Stuttgart et Wolfsburg), au Portugal (Nacional Funchal) et à Monaco. Des épisodes au cours desquels il a notamment fêté un titre de champion national, soulevé une Coupe d’Allemagne et une Supercoupe d’Allemagne avec le VfL Wolfsburg.

‹‹Je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu dans le football›› Diego Benaglio, 61 sélections en équipe de Suisse

Il a aussi défendu à 61 reprises les filets de l’équipe de Suisse, sélection avec laquelle il a pris part à trois Coupes du monde, un Euro et aux Jeux olympiques de 2012. «Le moment est venu pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu dans le football et ce que j’ai réussi à réaliser au cours de ces vingt dernières années. Désormais, je me réjouis de relever de nouveaux défis», a déclaré le Zurichois.

Un record dans l’histoire de Wolfsburg

La page la plus longue de sa carrière a été rédigée à Wolfsburg, club avec lequel Benaglio a disputé 259 matches de Bundesliga, un record dans la société. Avec les Loups, il a remporté le titre en 2009 et la Coupe et la Supercoupe d’Allemagne six ans plus tard. C’est avec cette organisation qu’il avait effectué ses débuts en Ligue des champions. Au total, il a participé à 22 matches de la plus prestigieuse compétition européenne avec l’équipe allemande et son dernier club, l’AS Monaco. Il a également disputé 24 matches en Ligue Europa.

La Coupe du monde au Brésil a été l'un des points forts de ma carrière›› Diego Benaglio, footballeur retraité

Benaglio avait effectué ses débuts en équipe nationale en 2006, sous les ordres de Köbi Kuhn, lors d’un duel contre la Chine. En 2014, après l’élimination en 8es de finale face à l’Argentine, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. «La Coupe du monde au Brésil a été l'un des points forts de ma carrière, même si nous n’avions pas atteint les quarts de finale. Représenter la Suisse a toujours été une très grande fierté pour moi.»

Ainsi que le mentionne l’agence «By The Way», qui représente ses intérêts, Benaglio entreprendra d’autres projets dans le futur immédiat. Il sera notamment partenaire de DB Sports AG et ambassadeur de la communauté sportive Sportlifeone.