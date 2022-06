Le sélectionneur national attend une réaction d’orgueil, contre l’Espagne et le Portugal, à Genève. Il dit que l’ambiance est excellente.

Il y a quelques mois, tout était léger. Murat Yakin sifflotait en empaquetant des plaques de chocolat destinées à la sélection d’Irlande du Nord: une mise en scène en guise de remerciement pour le combat mené et pas perdu à Belfast, face à l’Italie (0-0), pendant que la Suisse filait au Mondial, première du groupe de qualification, en écrasant la Bulgarie 4-0.

Il est sans doute plus important de se qualifier pour le Mondial que de briller en Ligue des nations, mais ce que présente la sélection helvétique en 2022 n’a plus rien de léger. Tout n’est que pesanteur. Il y a maintenant deux matches à Genève pour corriger le tir après la défaite de Prague et la gifle de Lisbonne. C’est à Murat Yakin de dégager des solutions.