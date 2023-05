Football – C’est officiel, Paolo Tramezzani est de retour au FC Sion L’entraîneur italien remplace au pied levé David Bettoni, limogé lundi. Il s'agira de son quatrième passage sur le banc sédunois. Brice Cheneval

Paolo Tramezzani vivra son quatrième passage sur le banc du FC Sion. Keystone

Christian Constantin avait souhaité innover lors de son précédent changement d’entraîneur, en nommant David Bettoni. Après avoir limogé le Français ce lundi, le président du FC Sion est revenu à une solution familière en confiant le poste à Paolo Tramezzani.

Le technicien italien, âgé de 52 ans, vivra sa quatrième expérience sur le banc sédunois. Après un premier passage de juillet à octobre 2017, il était revenu en juin 2020, avant d’être limogé deux mois plus tard. «CC» avait de nouveau fait appel à ses services en octobre 2021. La collaboration avait duré plus d’un an, jusqu’à la débâcle à Tourbillon contre Saint-Gall (2-7) le 12 novembre dernier.

Paolo Tramezzani revient en Valais avec une mission qu’il connaît par cœur: aider le FC Sion à se maintenir en Super League. À trois journées de la fin du championnat, le club occupe la dernière place, à un point de Winterthour.

