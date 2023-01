Basketball – Thabo Sefolosha est de retour: «Je me sentais mal de rester à la maison» Après presque trois ans d’arrêt, le Vaudois de 38 ans a entériné son grand retour à la compétition avec le Vevey Riviera Basket, jeudi, lors d’une conférence de presse. Jérémy Santallo Vevey

Thabo Sefolosha en novembre 2014 avec les Hawks d’Atlanta. NBAE/Getty Images

Depuis lundi, c’était devenu un secret de Polichinelle sur la Riviera vaudoise. Depuis ce jeudi 13h, c’est désormais officiel: Thabo Sefolosha, qui s’entraîne depuis le début de la semaine, reprend le cours de sa carrière là où tout a commencé, en 2001, au Vevey Riviera Basket, près de trois ans après avoir quitté la NBA.

«Jusqu’à maintenant, ce n’était pas le bon timing. Mais je me suis réveillé un matin et cela avait changé, je me sentais mal de rester à la maison alors que j’ai encore un petit quelque chose à donner», a souri la nouvelle recrue. Là, je me sens comme un vieil homme, quelqu’un de rouillé (rires). Mais cela fait partie du processus.»

Au cours d’une conférence de presse aux Galeries du Rivage, l’antre du VRB, le Vaudois de 38 ans a confirmé qu’il revenait à la compétition dès ce week-end, à Montreux, pour le «Final Four» de la SBL Cup. Vevey doit affronter Union Neuchâtel en demi-finale samedi (19 h) à la salle du Pierrier. La finale aura lieu dimanche (16 h).

L’entente entre «Swiss Knife», pionnier pour la Suisse en NBA, et son club de cœur porte jusqu’au terme de la saison en cours. Outre la Coupe de la Ligue, Vevey est aussi dans le dernier carré de la Patrick Baumann Swiss Cup et très bien placé au classement en championnat, où il pointe actuellement au 2e rang derrière Spinelli Massagno.

Drafté en 2006, Sefolosha a disputé plus de 900 matches et une finale (2012) dans la plus grande ligue du monde. Spécialiste des tâches défensives, il a évolué sous le maillot de Chicago, Oklahoma City, Atlanta, Utah et Houston, avec qui il a disputé son dernier match officiel en mars 2020, avant de rentrer en Suisse l’été suivant.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

