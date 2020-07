Nouveau projet à 6,5 millions – C’est oui pour la caserne d’Aubonne Le Conseil communal a donné son accord pour que les pompiers aient un nouveau toit à 6,5 millions. Sarah rempe

La nouvelle caserne devrait voir le jour courant 2021 sur le site En Chetry, à côté de la déchetterie intercommunale. Egger-architecte

Le rapport de la commission chargée d’étudier le projet était clair. «Nous sommes convaincus de la nécessité de la construction de cette caserne. L’urgence de cette construction n’est cependant pas immédiate.» C’est donc la forme, plus que le fond, qui a nourri les débats des élus lors de leur dernière séance le 29 juin dernier.

Après l’acceptation par le Grand Conseil de la nouvelle loi de défense incendie (LDIS), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, tous les services de défense incendie et secours ont dû se réorganiser. Du côté de la région aubonnoise, deux nouvelles bases étaient prévues pour assurer un territoire de quelque 31’000 habitants. «La caserne de Rolle a été inaugurée en 2013, a expliqué le syndic Luc-Étienne Rossier. C’était logiquement au tour d’Aubonne d’apporter sa pierre à l’édifice. Sans oublier que la sécurité n’est plus garantie à l’emplacement de la caserne actuelle, juste à côté de l’école.»

Des arguments qui ont su convaincre les quelques élus réticents qui regrettaient notamment de ne pas avoir pu consulter le contrat signé avec l’entreprise totale chargée des travaux.

Par 37 oui, 1 non et 8 abstentions, les conseillers aubonnois ont donc validé un projet dans les tuyaux depuis plusieurs années, pour un montant total de 6,58 millions de francs. Le SDIS Étraz Région devrait donc pouvoir compter sur des locaux flambant neufs et à la pointe courant 2021.