Stratégie vaudoise Covid-19 – C’est parti pour la vaccination dans les cabinets médicaux Les doses seront injectées dès le 10 mars aux 10’400 patients les plus vulnérables des médecins installés. Marie Nicollier

Image d’illustration (Hôpital d’Yverdon). KEYSTONE

Après une phase pilote lancée fin janvier, Vaud élargit dès le 10 mars la vaccination contre le coronavirus dans une première série de cabinets médicaux. Pénurie de vaccins oblige, seuls 250 médecins installés participent pour le moment à l’opération. «Ils proposeront d’abord uniquement la vaccination à 10’400 de leurs propres patients les plus à risques», indiquent le Département vaudois de la santé et son partenaire, la Société vaudoise de médecine (SVM).

«C’est une excellente nouvelle. Une partie des gens à risque sont réticents à se rendre dans les centres de vaccination. Beaucoup se terrent chez eux pour se protéger.» Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine

Les patients concernés doivent faire partie du groupe prioritaire, à savoir les personnes de 75 ans et plus et celles qui souffrent d’une maladie chronique à haut risque (insuffisance cardiaque avancée, cancer, immunosuppression…). Ils seront vaccinés entre le 10 et le 15 mars avec les 20’800 doses réservées à cet effet.

Ne pas appeler directement son médecin

«C’est une excellente nouvelle, commente Philippe Eggimann, président de la SVM. Une partie des gens à risque sont réticents à se rendre dans les centres de vaccination. Beaucoup se terrent chez eux pour se protéger.» Il juge que l’État de Vaud «va dans la bonne direction. Ce n’est qu’en mettant sur pied une stratégie multimodale – centres de vaccination, équipes mobiles en EMS, maintenant les cabinets et bientôt les pharmacies – qu’on va arriver à atteindre le plus rapidement possible un taux de vaccination qui nous permette d’absorber ce que j’appelle la troisième vague.»

Les médecins intégrés au dispositif vont contacter leurs patients les plus à risque. «Pour le moment, les personnes éligibles à la vaccination ne doivent pas contacter directement leur médecin pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner, précise le Canton. Elles peuvent, via le site coronavax.ch, se renseigner sur les médecins traitants qui vaccinent et sur le moyen de les contacter. Les cabinets volontaires intégrés au dispositif pourront proposer un rendez-vous à leurs patients prioritaires identifiés, en fonction du nombre de doses de vaccin attribuées.»