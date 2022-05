Football – «C’est plus facile de gagner avec le Real» Carlo Ancelotti savourait la victoire de son équipe après le match. Il est entré dans l’histoire en devenant le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions à quatre reprises.

Carlo Ancelotti a de quoi jubiler. AFP

L’Italien Carlo Ancelotti, qui est devenu samedi le premier entraîneur à avoir remporté quatre Ligues des champions, a admis que c’était «plus facile de gagner (la compétition) avec le Real Madrid qu’avec un autre club», après le succès contre Liverpool (1-0), samedi soir au Stade de France. Il l’a dit en conférence de presse après le match.

Comment expliquez-vous cette 14e C1 pour le Real – la quatrième pour vous en tant qu’entraîneur, un record?

En début de saison, personne ne pensait qu’on pouvait la gagner. On l’a méritée. On a beaucoup souffert durant notre parcours, mais jamais on ne s’est démoralisés. C’est plus facile de gagner la C1 avec le Real qu’avec une autre équipe. La passion particulière des supporters, l’histoire, la structure du club... tout ça rend le club spécial. Je suis très heureux pour les quatre Ligues des champions. Je le suis encore plus parce que nous avons réussi une saison spectaculaire. Je veux remercier les dirigeants et les joueurs. Mais maintenant, l’objectif, c’est les vacances, et préparer la prochaine saison.

Que retenez-vous de la saison? De la finale?

La bonne ambiance dans le vestiaire, spectaculaire. C’est difficile de voir ça dans une carrière, car il y a beaucoup d’egos dans une équipe. Je retiens la facilité d’entraîner cette équipe, surtout. Sur le match, c’est la tranquillité du vestiaire en préparant ce match. Je n’ai pas vu de signes de nervosité. Les joueurs ont une confiance incroyable. Cette confiance arrive avec l’histoire de ce club. C’est rare dans le foot.

Que pensez-vous de la progression cette saison de Vinicius, auteur du but de la victoire?

La seule chose que j’ai faite pour l’aider, c’était de lui donner la confiance dont il avait besoin. Là où il s’est amélioré, c’est dans l’efficacité devant le but. En ce moment, il prend plus du temps devant le but. La difficulté pour un attaquant, c’est d’arriver devant le gardien. Après il faut de la maturité, du sang froid... Jouer avec Benzema, la confiance que tout le monde lui a donnée, ce sont des choses qui l’ont aidé. Il a fait une saison fantastique. Il ne pouvait pas la terminer d’une meilleure manière.

Deux avec Milan, deux avec le Real Afficher plus Carlo Ancelotti est devenu samedi soir le premier entraîneur à remporter quatre fois la Ligue des champions – série en cours. Il avait remporté les deux premières avec l’AC Milan, en 2003 et 2007. Et les deux autres avec le Real Madrid, en 2014 et, donc, cette année.

AFP

