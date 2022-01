Accidents de ski – C’est sur les pistes faciles qu’il y a avalanche d’accidents Une étude française révèle que les boulevards peu pentus sont propices aux collisions comme celles, mortelles, survenues en France. Voici pourquoi. Julien Wicky

Un skieur même peu expérimenté peut facilement atteindre 60 km/h et, même sur une piste bleue a priori rassurante, son faible niveau combiné à un non-respect – trop souvent observé – des règles élémentaires peut s’avérer fatal. Gian Ehrenzeller/Keystone

Dans votre domaine skiable préféré, visualisez une piste bien large. Pente plutôt légère, soleil rasant, couche de neige parfaitement lissée, pas une bosse à l’horizon. Une première bascule à gauche et les carres des skis qui mordent sans effort: la force centrifuge fait le reste, c’est l’accélération en pleine courbe. Plaisir garanti. Puis ça penche à droite, et là, derrière ce léger mouvement de terrain, voilà un skieur qui maîtrise péniblement sa position de chasse-neige. Surpris et trop proche, vous partez sur l’arrière, les skis ne tiennent plus, c’est le choc à plus de 70 km/h.