Ouverture des stations de ski – «C’est surtout l’après-ski qui va nous manquer» Les pistes de ski ont repris du service ce week-end. Plus de 1500 personnes se sont rendues sur les pentes de Villars et des Diablerets samedi pour la première journée de la saison. Reportage. Julie Bianchin

Premier jour de la saison de ski à Villars sous le signe du Covid. Odile Meylan

Dans le train reliant la gare de Bex à la station de Villars, les discussions sont enjouées: on compare la quantité de neige par rapport aux années précédentes, on se remémore les gamelles mémorables et les bonnes blagues des amis. «Le Covid, on essaie de l’oublier, lance Michel Burnier. On est justement là pour se vider la tête et se défouler. On veut du «ski plaisir», comme on dit!» Le Montreusien ne remet cependant pas en question les mesures sanitaires imposées aux stations: «J’imagine que les responsables ne doivent pas avoir la vie facile».