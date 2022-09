Vivre avec la variole du singe – «C’est surtout moralement que ça a été difficile» Diagnostiqué mi-août, Luca Avallone, 28 ans, raconte son parcours de dépistage, ses angoisses, les symptômes de la maladie et la peur diffuse de la stigmatisation. Marie Nicollier

Pour Luca Avallone, tout a commencé par une forte fatigue et un mal de tête persistants. Quand des boutons sont apparus sur son corps, il n’a eu aucun doute: il avait attrapé la variole du singe. VANESSA CARDOSO

Nous rencontrons Luca Avallone dans un parc lausannois. Le Vaudois de 28 ans est en semi-isolement. Il doit fuir les lieux fermés et couvrir ses lésions cutanées avec des vêtements pour éviter toute contamination. «L’isolement, pour la variole du singe, c’est dix jours minimum. Mais il faut surtout que les pustules sèchent et tombent pour ne plus être contagieux. Et de nouvelles viennent d’apparaître…»