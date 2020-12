Témoignage – «L’éthique est morte au camp de Samos, c’est une catastrophe humanitaire» Le médecin lausannois Pierre Corbaz vient d’effectuer une mission dans un camp de migrants en Grèce. Il appelle la Suisse à ne plus fermer les yeux. Andrés Allemand Smaller

Sur l’île de Samos, 5000 migrants vivent dans un camp prévu pour 600 personnes. La plupart s’entassent dans des abris de fortune situés dans «la jungle», autour du camp. AFP

«J’ai vu plus de gale en une semaine qu’en quarante ans de métier! Dans le camp de migrants de Samos, on ne la traite même plus. La promiscuité est telle que les gens se réinfectent immédiatement.» Médecin à Lausanne, Pierre Corbaz revient de Grèce et témoigne des conditions sanitaires épouvantables sur place. «Les infrastructures sont prévues pour 600 personnes, mais il y en a 5000. La plupart vivent dans ce qu’on appelle «la jungle», d’innombrables abris de fortune entourant le camp, bricolés avec des bouts de bois ou de toile. Une zone infestée de rats. C’est terrifiant: une catastrophe humanitaire en plein territoire européen. À Samos, l’éthique est morte, je ne peux pas vous le dire autrement.»