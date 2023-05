Qu’est-ce qui est si plaisant en descente?

Voir que tu peux toujours t’améliorer. Chaque saison, quand je retourne sur une piste pour m’y entraîner, je me rappelle des passages sur lesquels je galérais ou qui faisaient peur. Puis là, je le réussis du premier coup. Et je me dis qu’en fait, c’était facile. Cette année encore, j’ai l’impression de m’être améliorée au niveau des virages. C’est vraiment cool de voir que je peux encore aller plus vite sans me mettre en difficulté. Ça reste «safe». Je peux repousser les limites et me rapprocher du chrono des hommes. J’aime beaucoup ce sentiment d’aller vite tout en gardant la maîtrise, couplé à l’adrénaline des sauts et des passages rapides.