2G+ dans les boîtes de nuit – «C’est tout notre chiffre d’affaires de fin d’année qui passe à la trappe!»

Président de La Belle Nuit, la faîtière des clubs et établissements de nuit vaudois, Thierry Wegmüller est stupéfait face aux nouvelles mesures annoncées vendredi.

La 2G+, c’est la mesure de trop?

Ce n’est pas à nous de juger de la pertinence sanitaire des mesures appliquées, mais avec la 2G, nous subissons déjà une perte de fréquentation entre 20 et 50%, et l’on sait pertinemment qu’en 2G+, y compris pour les bars, ce sera autour de 70%. Pour nous, cette nouvelle mesure est complètement irréaliste et c’est une vraie usine à gaz.